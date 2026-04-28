全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２８日、都内でシーズン表彰式「ＳＮＯＷＡＷＡＲＤ２０２６」を開催した。２月のミラノ・コルティナ五輪で日本選手団が獲得したメダルは計２４個。うちスキー・スノーボード代表が金４個を含む１５のメダルを獲得しており、選手らには優秀選手賞が贈られた。最優秀選手（ＭＶＰ）には、同五輪スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が選出された。今季は五