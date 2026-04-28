『ＢＯＳＳ』と『ポケモン』がコラボ！ 限定ジャンパーが当たるキャンペーンや、ポケモン図鑑缶が登場！サントリーコーヒー『ＢＯＳＳ』と、今年で30周年を迎えた『ポケモン』の超大型コラボレーションが6月1日から始まります！今回のコラボレーションでは、対象となる6缶パックを購入することで、カントー地方の「旅立ちの3匹」をモチーフにした、光る機能や水鉄砲が付いた全3種のジャンパー「新発見！ボスジャン inspired