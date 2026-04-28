コーヒーの『BOSS』×『ポケモン』のコラボが6/1から開始！ ヒトカゲ・ゼニガメ・フシギダネをモチーフにしたジャンパーが抽選で当たるキャンペーンが開幕

『ＢＯＳＳ』と『ポケモン』がコラボ！ 限定ジャンパーが当たるキャンペーンや、ポケモン図鑑缶が登場！

サントリーコーヒー『ＢＯＳＳ』と、今年で30周年を迎えた『ポケモン』の超大型コラボレーションが6月1日から始まります！

今回のコラボレーションでは、対象となる6缶パックを購入することで、カントー地方の「旅立ちの3匹」をモチーフにした、光る機能や水鉄砲が付いた全3種のジャンパー「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが抽選で当たるキャンペーンが開催。

さらに、6/2からは「ボス レインボーマウンテンブレンド」など主力5商品が「ポケモン図鑑缶」にリニューアルされて登場。

缶にはピカチュウやイーブイたちがデザインされ、いつものコーヒータイムがワクワクに変わります！

ほかにも、5/19からは限定チャーム付きの「割るだけクラフトボスカフェ ２本パック」も発売されるなど、怒涛のラインナップでファン必見のお祭り騒ぎとなっています。

（以下、プレスリリースより）

「ＢＯＳＳ×ポケモン３０周年」フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン 「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーン実施！

ボス主力５商品が「ポケモン図鑑缶」としてリニューアル 「ポケモン３０周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ ２本パック」も発売

サントリービバレッジ＆フード（株）は、サントリーコーヒー「ＢＯＳＳ」と「ポケモン３０周年」がタイアップした、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを６月１日（月）から実施します。

また、翌日６月２日（火）よりボス主力５商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルします。

さらに、「ポケモン３０周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ ２本パック」も発売します。

〈対象の６缶パック購入で当たる「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」について〉

対象の６缶パック購入で「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを実施します。

賞品には、カントー地方の「旅立ちの３匹」であるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャンが登場。背中にタネを背負っているフシギダネからインスパイアされた、植物を背負って持ち運ぶことができる上部が開閉式のリュック付き「お花もはこべるフシギダネデザイン」、しっぽに炎がともっているヒトカゲからインスパイアされた、着用時に腰の部分が光るＬＥＤライト付き「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」、“みずでっぽう”が得意なゼニガメからインスパイアされた、水鉄砲と収納リュック付きレインジャケット型の「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」の全３種です。

■応募受付期間：２０２６年６月１日（月）９：００〜８月３１日（月）２３：５９

■賞品：５パックコース：「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」全３種 各種５名様

※サイズはフリーサイズのため選べません。

※リュックは取り外せます。

１パックコース：「ＢＯＳＳオリジナルＱＵＯカード」１,５００円分 ３,０００名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

〈「ＢＯＳＳ×ポケモン３０周年」その場で当たる！キャンペーンについて〉

「ＢＯＳＳ」対象商品の２次元コードから応募でき、「この足跡だ〜れだ？Ｔシャツ（全５種）」や「ギフトペイポイント®」が当たるキャンペーンを実施します。

■応募受付期間：２０２６年６月１日（月）９：００〜８月３１日（月）２３：５９

■賞品：「この足跡だ〜れだ？Ｔシャツ」全５種 各種１,５００名様 「ギフトペイポイント®」１０円分 ９８,５００名様 総計１００,０００名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

キャンペーンの詳細は「ＢＯＳＳ×ポケモン３０周年」キャンペーンサイト（https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/boss/20260428/）とＢＯＳＳ公式Ｘアカウント（@_craftboss）に今後掲載していきます。

▽本キャンペーンに関する問い合わせ先

サントリーキャンペーン事務局

ＴＥＬ.０１２０−３９９−３１０（無料・オペレーター対応）

受付時間／９：００〜１７：３０（土・日・祝日及び年末年始休業期間を除く）

※事情により、受付時間は変更になる場合がございます。

※販売店舗様へのお問い合わせは混乱を招く可能性がありますのでお控えください。

〈ボス主力５商品リニューアルについて〉

本タイアップを記念し、長年多くのお客様にご愛飲いただいている主力商品５品（「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」）を「ポケモン図鑑缶」としてパッケージをリニューアルします。

今回のリニューアルでは、“いつもの「ＢＯＳＳ」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にカントー地方／ジョウト地方／ホウエン地方／シンオウ地方／イッシュ地方の「旅立ちの３匹」とピカチュウ、イーブイのイラストとそのポケモン図鑑の情報を掲載しています。

なお、「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアル致します。

▼主力商品５品 ラベル側面掲載ポケモン一覧

フシギダネ／ヒトカゲ／ゼニガメ／ピカチュウ／イーブイ／チコリータ／ヒノアラシ／ワニノコ／キモリ／アチャモ／ミズゴロウ／ナエトル／ヒコザル／ポッチャマ／ツタージャ／ポカブ／ミジュマル

〈「ポケモン３０周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ ２本パック」発売について〉

「割るだけクラフトボスカフェ」はミルクや水と割るだけでお店のようなぜいたくな味わいのラテやブラックが手軽に楽しめる希釈タイプ飲料です。

今回、「割るだけクラフトボスカフェ ２本パック」（無糖／甘さ控えめの２種）に「ポケモン３０周年記念オリジナルチャーム」が付いた商品※を５月１９日（火）に発売します。チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計４種類です。

※数量に限りがあります。無くなり次第販売終了となります。

※一部店舗では取り扱いがない場合もございますが、全国での発売を予定しています。

〈「ポケモン３０周年」について〉

「ポケモン」は、１９９６年２月２７日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから３０周年を迎えました。特別な１年をより楽しんでいただくために、毎月のピックアップテーマに沿ったさまざまな企画を展開しています。

ぜひ、「ポケモン３０周年」をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ボス レインボーマウンテンブレンド

ボス 贅沢微糖

ボス 無糖ブラック

ボス カフェオレ

プレミアムボス 微糖

１８５g缶・１６５円・３０本・６月２日（火）

割るだけクラフトボスカフェ 無糖 ２本パック ポケモンチャーム付

割るだけクラフトボスカフェ 甘さ控えめ ２本パック ポケモンチャーム付

３４０mlペットボトル×２本・７３６円・２本×１２・５月１９日（火）

▼発売地域 全国

▼「ＢＯＳＳ」ホームページ

http://suntory.jp/boss/

▼「割るだけクラフトボスカフェ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/warudake/