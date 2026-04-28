気球による宇宙遊覧を目指す北海道江別市の会社が、都内で開かれたイベントで気球のパイロットなどの募集に関する説明会を行いました。東京で開かれたイベントで気球のパイロットなどの募集を訴えたのは、江別市に本社を置く「岩谷技研」です。この会社はガス気球を使用した宇宙遊覧を目指していて、すでに高度２０キロまで到達し帰還するなど研究が進んでいるということです。（岩谷技研岩谷圭介社長）「新しい乗り物を飛ばして