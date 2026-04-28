元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。ひげを蓄えている意外な理由を明かした。サッカーの知識はゼロというお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子は「旦那がね、ひげロン毛なんですよ。お勧めのひげロン毛の選手はいますか？」と質問した。すると闘莉王氏は自身のひげについて「ひげはめっちゃ傷があるわけですよ。めっちゃ縫ってるから」と