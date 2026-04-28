ネスレ日本は、ポッド式コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充するとともに、蔦屋家電・蔦屋書店とのコラボレーションによる体験型イベント「おうちスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」を展開する。コーヒーを軸にした“豊かな時間の過ごし方”を提示し、自宅時間の価値向上を狙う。【画像】この記事の写真を一覧で見るポップアップイベントは二子玉川 蔦屋家電では4月23