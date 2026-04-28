YouTuberカジサック（45）の妻・ヨメサック（40）が26日、Instagramのストーリーズを更新。適当に作ったという手料理を公開し、注目を集めている。【映像】「何億だこれ…」大豪邸やヨメサックの手料理18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にマイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校2年生の長女・叶渚さん