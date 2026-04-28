今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『フリモメンに告ってないのにフラれる【ボイロ描いてみた投稿祭2026】【ボイスソフト自作立ち絵】』というカニノト_kaninotoさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ボイロ描いてみた投稿祭2026非メイキング部門、絵描きボイロ劇場での参加動画です。フリモメンってどう頑張ってもふざける方向に流れちゃう﻿フリモメンに告ってないのにフラれる【ボイロ描いてみ