フリモメンに告ってないのにフラれる……だとっ!? 自作立ち絵の差分が強すぎるボイロ動画に「すごい枚数w」「動きがうるさいww」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『フリモメンに告ってないのにフラれる【ボイロ描いてみた投稿祭2026】【ボイスソフト自作立ち絵】』というカニノト_kaninotoさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ボイロ描いてみた投稿祭2026

非メイキング部門、絵描きボイロ劇場での参加動画です。

フリモメンってどう頑張ってもふざける方向に流れちゃう

フリモメンに告ってないのにフラれる【ボイロ描いてみた投稿祭2026】【ボイスソフト自作立ち絵】

「フリモメンに告ってないのにフラれる」という、まさに“フリモメン劇場”なソフトウェアトーク劇場動画が投稿されています。投稿者のカニノト_kaninotoさんによる自作立ち絵も、いい味を出しています。

舞台は学校。夕日が差し込む教室で、イケオジ姿のフリモメンが「君から真剣な話があるなんて珍しいじゃないか」と爽やかな声で語りかけてきます。

「うん、うん」と感じよく応じていたかと思いきや、次の瞬間には目元をニヤリとさせ、「ふ〜ん、はいはい」と腕を組みました。

こちらがまだ何も話していないというのに、「ああ告白だろ、わかってるって」と、ひとりで勝手に照れ始めます。口元も緩んでいて、喜びが隠しきれていません。

そしてあろうことか「残念ながら俺はみんなのフリモメンなんだ」と断ってきました。「君ひとりだけを愛することはできない」「罪な男なんだ」と釈明しながら、画面にはさまざまなポーズの立ち絵がテンポよく現れます。

この作品のすごいところは、立ち絵の豊富さと表現力です。「ここ大事！」と言わんばかりに指を立てて距離を詰めてきたり、泣きながら両手を広げて「わかってくれよ」みたいな顔をしたり、意味がわからないくらい腕を折り曲げて自分に酔ったような表情をしたりと、「ウザ可愛い」フリモメンが次々と登場します。

そして極めつけは、「まったく君は困ったさん」と言いながら、イケオジの“ガワ”を脱ぎ始めるところです。全身青タイツ姿へ変身すると、「じゃあ俺は世界フリモメン計画があるから行くね」と颯爽と立ち去ります。何だったんだ、この時間は……！

フリモメンが歌うBGMも、いい感じのウザさを演出しています。キャラクターを愛するがゆえの的確な描写力が楽しめる作品です。告白していないのにフラれてみたい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

ムカつくツラしやがってwww

すごい枚数あるぞこいつwww

困ったさんはお前さんだよ

動きがうるさいｗｗｗ

差分多すぎて笑う

文／高橋ホイコ