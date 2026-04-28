「news every.」の山粼誠キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。27日のテーマは、「“泊まれる”重要文化財？そのワケは」です。■歴史的建造物をリノベーション山粼誠キャスター「4月27日に開業したこちらの施設は、1908年に建てられた歴史的建造物をリノベーションしています。重要文化財にも指定されているこの建物、もともと何として使われていたと思いますか？」鈴江奈々キャスター