5月7日 実装予定 ハイタニさん カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」（スト6）において、ストリーマーであるハイタニさんの自動実況機能を5月7日に追加する。 本機能は本作のバトルをカプコン公式プロツアーの実況者や人気タレントがリ