【スト6】ストリーマー・ハイタニさんの自動実況機能が登場「コーチング経験を活かして解説していきますね」
5月7日 実装予定
ハイタニさん
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」（スト6）において、ストリーマーであるハイタニさんの自動実況機能を5月7日に追加する。
本機能は本作のバトルをカプコン公式プロツアーの実況者や人気タレントがリアルタイム実況してくれるもので、大会で実況を務めるアールさんや、eスポーツキャスターの平岩康佑さんの実況機能が用意されている。今回は新たにeスポーツチーム「REJECT」に所属するストリーマー・ハイタニさんの音声が追加されることとなった。
先行して映像が公開されており「解説を担当するハイタニです。よろしくお願いします」、「コーチング経験を活かして解説していきますね」、「ちょっと眠たくなってきたなー」といったボイスが用意されていることが確認できる。
「解説を担当するハイタニです。よろしくお願いします」- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) April 27, 2026
eSportsチーム「REJECT」所属の大人気ストリーマー「ハイタニ」 @hai090 が5/7に自動実況機能に登場??
大会経験もコーチング経験も豊富なハイタニ”先生”ならではの解説で対戦を盛り上げます?? pic.twitter.com/nwIHAu6ZTO