5月7日 実装予定

ハイタニさん

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」（スト6）において、ストリーマーであるハイタニさんの自動実況機能を5月7日に追加する。

本機能は本作のバトルをカプコン公式プロツアーの実況者や人気タレントがリアルタイム実況してくれるもので、大会で実況を務めるアールさんや、eスポーツキャスターの平岩康佑さんの実況機能が用意されている。今回は新たにeスポーツチーム「REJECT」に所属するストリーマー・ハイタニさんの音声が追加されることとなった。

先行して映像が公開されており「解説を担当するハイタニです。よろしくお願いします」、「コーチング経験を活かして解説していきますね」、「ちょっと眠たくなってきたなー」といったボイスが用意されていることが確認できる。