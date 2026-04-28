今年3月の完全失業率が2.7%と、2月に比べて0.1ポイント悪化しました。総務省がきょう（28日）発表した今年3月の労働力調査によりますと、完全失業率は男性が2.9%、女性が2.4%で、男女を合わせると2.7%でした。前の年の同じ月（2025年3月）と比べると、就業者数が増え就業率も上昇しましたが、完全失業者の数も増えて8か月連続の増加となり、失業率は2月に比べると0.1ポイント悪化する結果となりました。