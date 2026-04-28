◆GWは、バナナの王様"甘熟王バナナ"の限定メニューを堪能！4月29日（水・祝）〜新宿タカシマヤにてフェア開催4月29日（水・祝）?5月12日（火）、新宿タカシマヤ レストランズ パークで『バナナの王様「甘熟王バナナ」メニューフェア』が開催。濃厚な甘みのバナナが、パフェからお蕎麦、ピンチョスまで驚きのメニューに変身！1日限定10食など希少なひと皿も多いので、早めのチェックがおすすめ。GWは、今しか味わえないグルメ体