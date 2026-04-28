GWは、バナナの王様″甘熟王バナナ″の限定メニューを堪能！4月29日（水・祝）〜新宿タカシマヤにてフェア開催
◆GWは、バナナの王様"甘熟王バナナ"の限定メニューを堪能！4月29日（水・祝）〜新宿タカシマヤにてフェア開催
4月29日（水・祝）?5月12日（火）、新宿タカシマヤ レストランズ パークで『バナナの王様「甘熟王バナナ」メニューフェア』が開催。濃厚な甘みのバナナが、パフェからお蕎麦、ピンチョスまで驚きのメニューに変身！ 1日限定10食など希少なひと皿も多いので、早めのチェックがおすすめ。GWは、今しか味わえないグルメ体験を贅沢に楽しんで。
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左上／サイアムセラドンの「甘熟王バナナ揚げ春巻きココナッツアイスのせ」1,280円 右上／京はやしやの「抹茶と甘熟王バナナの贅沢ブリュレ」※1日限定20食 単品1,420円、お茶セット1,860円 左下／新宿つな八の「甘熟王バナナのアイスクリーム天ぷら」880円 右下／水刺齋（スランジェ）の「甘熟王チョコバナナ、モッツァレラチーズのまるで!? デザートチヂミ」※1日限定10食 935円
バナナの王様「甘熟王バナナ」を味わい尽くす！多彩なジャンルの限定メニューを満喫
高地栽培でじっくり時間をかけて育てられ、その圧倒的な甘みともっちりした食感からバナナの王様と称される「甘熟王（かんじゅくおう）バナナ」。ひと口食べれば、濃厚なコクと芳醇な香りが広がる至福の味わい。そんな贅沢なバナナを主役にした『バナナの王様「甘熟王バナナ」メニューフェア』が、新宿タカシマヤ レストランズ パーク（12?14階）で4月29日（水・祝）?5月12日（火）の期間限定で開催。
各名店が趣向を凝らした本フェアでは、カフェ、イタリアン、スペイン料理、韓国料理、インド料理など、バリエーション豊かなジャンルが集結。王道のパフェやクレープの絶品スイーツはもちろん、ベーコンの塩気と合わせたピンチョスや、デザート感覚のチヂミまで、バナナの新たな魅力に出会える驚きのメニューが勢揃い。
なかでも注目メニューは、タイ料理『サイアムセラドン』の「甘熟王バナナ揚げ春巻きココナッツアイスのせ」。パリパリに揚げた熱々の春巻きの中から、甘熟王の濃密な甘みがとろり。冷たいココナッツアイスと一緒に味わえば、その絶妙な温度差と相性のよさに、思わず笑みがこぼれそう。ほかにも1日あたりの数が決まっている希少なメニューが多いので、お出かけ前にフェア詳細サイトでお目当てを見つけておこう！
4月29日（水・祝）?5月12日（火）、新宿タカシマヤ レストランズ パークで『バナナの王様「甘熟王バナナ」メニューフェア』が開催。濃厚な甘みのバナナが、パフェからお蕎麦、ピンチョスまで驚きのメニューに変身！ 1日限定10食など希少なひと皿も多いので、早めのチェックがおすすめ。GWは、今しか味わえないグルメ体験を贅沢に楽しんで。
左上／サイアムセラドンの「甘熟王バナナ揚げ春巻きココナッツアイスのせ」1,280円 右上／京はやしやの「抹茶と甘熟王バナナの贅沢ブリュレ」※1日限定20食 単品1,420円、お茶セット1,860円 左下／新宿つな八の「甘熟王バナナのアイスクリーム天ぷら」880円 右下／水刺齋（スランジェ）の「甘熟王チョコバナナ、モッツァレラチーズのまるで!? デザートチヂミ」※1日限定10食 935円
バナナの王様「甘熟王バナナ」を味わい尽くす！多彩なジャンルの限定メニューを満喫
高地栽培でじっくり時間をかけて育てられ、その圧倒的な甘みともっちりした食感からバナナの王様と称される「甘熟王（かんじゅくおう）バナナ」。ひと口食べれば、濃厚なコクと芳醇な香りが広がる至福の味わい。そんな贅沢なバナナを主役にした『バナナの王様「甘熟王バナナ」メニューフェア』が、新宿タカシマヤ レストランズ パーク（12?14階）で4月29日（水・祝）?5月12日（火）の期間限定で開催。
各名店が趣向を凝らした本フェアでは、カフェ、イタリアン、スペイン料理、韓国料理、インド料理など、バリエーション豊かなジャンルが集結。王道のパフェやクレープの絶品スイーツはもちろん、ベーコンの塩気と合わせたピンチョスや、デザート感覚のチヂミまで、バナナの新たな魅力に出会える驚きのメニューが勢揃い。
なかでも注目メニューは、タイ料理『サイアムセラドン』の「甘熟王バナナ揚げ春巻きココナッツアイスのせ」。パリパリに揚げた熱々の春巻きの中から、甘熟王の濃密な甘みがとろり。冷たいココナッツアイスと一緒に味わえば、その絶妙な温度差と相性のよさに、思わず笑みがこぼれそう。ほかにも1日あたりの数が決まっている希少なメニューが多いので、お出かけ前にフェア詳細サイトでお目当てを見つけておこう！