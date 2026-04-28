2026年4月27日、Appleが公式アプリストアのApp Storeに、自動更新サブスクリプションの新しい決済方法として「12か月契約の月払いサブスクリプション」を追加しました。新登場：12か月契約の月払いサブスクリプション - 最新ニュース - Apple Developerhttps://developer.apple.com/jp/news/?id=agq42lxeApple introduces monthly subscriptions with a 12-month commitment on the App Store - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/0