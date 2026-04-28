BTSが、日本とフランスで同時に記録更新した。3月20日に5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、過去の発表曲にもいい影響を与えたようだ。日本レコード協会は28日、18年に発表した「Let Go」が「累計ストリーミング回数1億回を突破し、プラチナ認定した」と発表した。これにより、日本で計17件のプラチナ認定を受け、K−POPアーティストとしての最多記録を更新した。フランスでも人気が証明された。フランス音楽協会