自動車部品大手のデンソーが、半導体大手・ロームへの買収提案を取り下げることを検討していると明らかにしました。 【写真を見る】デンソーがロームへの買収提案の取り下げ検討パワー半導体事業統合に向け東芝・三菱電機と３社協議中のローム側の賛同得られず 京都市に本社のあるロームは、電気自動車などに使われるパワー半導体と呼ばれる分野での高い技術力が強みで、デ