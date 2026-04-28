俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第16回「覚悟の比叡山」が、26日に放送され、吉岡里帆演じる慶の意味深な登場が視聴者の注目を集めた。物語の終盤にわずか約15秒描かれた姿に、SNSでは考察が相次いでいる。【写真】一瞬だけ描かれた”意味深”シーン本作は大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長を主人公として、兄・秀吉とともに天下統一を成し遂げた豊