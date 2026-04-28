『豊臣兄弟！』一瞬の“意味深”シーン ネットざわつく
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第16回「覚悟の比叡山」が、26日に放送され、吉岡里帆演じる慶の意味深な登場が視聴者の注目を集めた。物語の終盤にわずか約15秒描かれた姿に、SNSでは考察が相次いでいる。
【写真】一瞬だけ描かれた”意味深”シーン
本作は大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長を主人公として、兄・秀吉とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。歴史に「if」はないが、「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」とも称される補佐役の視点から、激動の時代を描く物語だ。脚本は八津弘幸、音楽は木村秀彬、語りは安藤サクラが担当する。
第16回では、藤吉郎（池松壮亮）が浅井家の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を進める中、人質として子を差し出すよう求められる展開に。子のいない藤吉郎は、姉・とも（宮澤エマ）の子・万丸を差し出す決断を下し、小一郎（仲野太賀）らが説得に奔走する。一方で織田信長（小栗旬）は、浅井長政（中島歩）らを匿う比叡山延暦寺への焼き討ちを決断し、明智光秀（要潤）らに命じるなど、戦局は大きく動いた。
終盤では、万丸を預けてから3ヶ月後の様子が描かれ、ともと弥助（上川周作）が継潤のもとを訪問。万丸が「1人でも泣かない」と成長した姿を聞き、2人は涙を流す。そのやり取りを、屋敷の外から静かに見つめていたのが慶だった。手には風呂敷包みを抱え、複雑な表情を浮かべながら、そのまま立ち去る姿が映し出された。
この唐突な登場に、視聴者からは「慶はなぜここに？」「何をしに来たのか分からない」「風呂敷の中身が気になる」「意味深すぎる」「見間違いかと思った」などの声が続出。「寂しそうでもあり、愛おしそうにも見える」といった感想も寄せられ、短いシーンながら強い印象を残した。
【写真】一瞬だけ描かれた”意味深”シーン
本作は大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長を主人公として、兄・秀吉とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。歴史に「if」はないが、「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」とも称される補佐役の視点から、激動の時代を描く物語だ。脚本は八津弘幸、音楽は木村秀彬、語りは安藤サクラが担当する。
終盤では、万丸を預けてから3ヶ月後の様子が描かれ、ともと弥助（上川周作）が継潤のもとを訪問。万丸が「1人でも泣かない」と成長した姿を聞き、2人は涙を流す。そのやり取りを、屋敷の外から静かに見つめていたのが慶だった。手には風呂敷包みを抱え、複雑な表情を浮かべながら、そのまま立ち去る姿が映し出された。
この唐突な登場に、視聴者からは「慶はなぜここに？」「何をしに来たのか分からない」「風呂敷の中身が気になる」「意味深すぎる」「見間違いかと思った」などの声が続出。「寂しそうでもあり、愛おしそうにも見える」といった感想も寄せられ、短いシーンながら強い印象を残した。