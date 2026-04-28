俳優の上戸彩が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場する。【写真】2年ぶりのグラビアが大好評の大槻理子も登場確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、上戸らしさに満ちたグラビアに仕上がっている。インタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※高＝