福山雅治の全国アリーナツアー＜NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声(りゅう、かみなりすなわちこえをはっす)＞東京初日公演が4月24日に日本武道館で開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2026年9月9日リリースの5年9ヶ月ぶりのオリジナルアルバム情報公開後初のライブということで、同公演には福山からのビッグサプライズがふんだんに詰め込まれていた。この日、福山雅治は日本テレビ土曜ド