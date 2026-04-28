歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）が、28日にスタートする。物語を彩る豪華キャスト21人を一挙に紹介する。【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！中島健人が演じる志波三彦は、「テンダネス門司港こがね村店」のイケメン店長。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている。コンビニには似つ