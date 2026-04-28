主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日4月28日（火）、同ドラマの第3話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回第2話では、野本英人に転生した根尾光誠（高橋一生）が困惑しながらも、寂れた商店街での暮らしを本格的にスタートさせた。しかし、庶民・英人を演じていても、中身は“時代のカリスマ”と呼ばれたIT社長・光誠。退屈な日常に耐えられ