日産自動車は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、営業損益が５００億円の黒字（前の期比２８．４％減）で着地したようだと発表した。これまでは６００億円の赤字の見通しとしていたが、一転して営業黒字を確保する格好となる。米国の温室効果ガス排出規制関連の引当金の取り崩しに伴う一過性の利益が発生。コスト削減効果と為替変動による影響も寄与する。 売上高は１２兆円（前の期比５．０％減）と、従来