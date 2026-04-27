ティラド [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比52.8％増の123億円に拡大し、27年3月期も前期比5.8％増の131億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を320円→560円(前の期は240円)に増額し、今期も前期比240円増の800円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の