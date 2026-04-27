Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月27日は、進化したノイズキャンセリング機能と高音質を兼ね備えたAnker（アンカー）のワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Anker Soundcore Liberty 5