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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月27日は、進化したノイズキャンセリング機能と高音質を兼ね備えたAnker（アンカー）のワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 12,870円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

ノイキャンも音質も全部盛り！ Ankerの次世代完全ワイヤレスイヤホンが14％オフに

Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」は、進化したウルトラノイズキャンセリング3.5とLDAC対応のハイレゾ再生、Dolby Audioによる立体音響を備えた次世代高機能モデル。現在、Amazonで14％オフになっています。

前モデルから進化したウルトラノイズキャンセリング3.5は、環境に左右されにくく、移動中でも安定した遮音性能を発揮します。

原音に忠実な再生に迫力サウンド。徹底した高音質を実現

LDAC対応により従来比約3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実な再生が可能。またDolby Audioにも対応し、音の広がりと定位感が大幅に向上している点も見逃せません。

9.2mmダイナミックドライバーを搭載し、中高音はクリアに、低音はバスレフ構造（2本のダクト）によって迫力ある鳴りを実現。上位帯クラスの音質の仕上がりを体験できます。

最大48時間再生とスタミナもバッチリ、日常からアウトドアまでカバー

バッテリー性能も優秀で、イヤホン単体で最大12時間、ケース込みで最大48時間の連続再生に対応。10分の充電で最大5時間再生できる急速充電も備えています。

通話時は6つのマイクでノイズ除去を行い、クリアな音声を実現。外音取り込みもマイク増設により自然さが向上しています。

IP55の防塵・防水性能を備え、雨や運動時でも安心。感圧センサー操作やアプリによる音質調整など、使い勝手も抜かりありません。

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 12,870円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月27日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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