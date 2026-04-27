4月13日にスタートした月9『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）では、数々のヒット作を担ってきた北村匠海さんが満を持して連ドラ初主演、そして初の教師役を務めています。北村さんはその柔らかい物腰から「透明感」や「癒し」のイメージが強い人も多いと思います。ですがこれまでの作品をよく見ると、それだけに留まらない“変幻自在のエンターテイナー”だということが見えてきます。◆透明感や癒しを印象付けた『君の膵