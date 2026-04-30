この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜が「大人のジュエリー、アクセサリーの選び方[抑えておきたいブランド5][おすすめブランド6]合計11紹介します」と題した動画を公開しました。動画では、ジュエリーとアクセサリーの違いや使い分け、おすすめのブランドについて詳しく解説しています。

動画の前半では、ジュエリーとアクセサリーの違いについて説明。黒田さんは「ジュエリーは肌をキレイに見せてくれるもの」「アクセサリーは洋服の味つけ」と定義し、選び方や使い分けの基準を明確にしています。ジュエリーはなるべく一生使えるものを選び、アクセサリーはトレンドやその年の気分を楽しむために取り入れていると語りました。

続いて、おさえておきたいジュエリーブランドとして、世界三大ブランドの「カルティエ」「ティファニー」「ブルガリ」や、日本の「ミキモト」「TASAKI」を紹介。また、アクセサリーブランドとしては、リーズナブルに楽しめる「アネモネ」や、個性的なデザインが揃う「ear PAPILLONNER」などを挙げ、目的や予算に合わせた選び方を提案しました。

動画の終盤では、黒田さん自身の私物を公開。「ヴァンドーム青山」の馬の蹄モチーフのネックレスや、「エルメス」のバングル、「NIWAKA」の結婚指輪など、愛用しているアイテムを紹介しています。特にジュエリーを選ぶ際は、「金の価値とダイヤの価値の方で選んだ」と独自の基準も明かしました。

大人の女性にふさわしいジュエリーやアクセサリーの選び方が詰まった本動画。今後のアイテム選びやコーディネートの参考として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

01:13

ジュエリーとアクセサリーの違いと使い分け
03:30

押さえておきたいジュエリーブランド
06:41

おすすめのアクセサリーブランド4選
08:55

スタイリスト私物のジュエリー・アクセサリーを紹介

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