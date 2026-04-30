高級珍味の風味をまとった「からすみポテトチップス」 248円

近頃はさまざまなフレーバーのポテトチップスがありますが、高級珍味のからすみ風味なんて初めて！ と思い購入したのが「オリジナル からすみポテトチップス」（60g）248円。

“からすみ”といえば、うに、このわたと並んで日本三大珍味のひとつといわれています。魚卵を塩漬けにして、乾燥、熟成させたもので、日本では主にボラ、イタリアではマグロの卵巣を使用して作り、塩気と発酵による濃厚なうま味が好まれています。



薄くスライスして日本酒のつまみに、イタリアではパウダー状にしてパスタに絡めていただくことが多いですね。

「オリジナル からすみポテトチップス」は、からすみパウダーを使用し、からすみの濃厚な味わいを再現したポテトチップス。

からすみとよく似たオレンジ色のパッケージに、大きな黒い文字。「鱲」という文字がインパクト大！

“からすみ”って、漢字で書くとこんな字なんですね。

袋を開けた瞬間に、磯の香りがふわっと広がります。

見た目は普通のポテトチップスと変わらず、薄焼きのパリサク食感。

からすみの味は、ガツンとダイレクトにやってくるというよりは、やや上品で奥ゆかしい感じ。

ポテチの一枚一枚によって、からすみ味の濃厚さに違いがあるようで、その分、食べ飽きしません。

やや強めの塩気がアクセントになっていて、シュワシュワ系のビールやハイボール、もちろん日本酒のおつまみとしてもピッタリ。

からすみ自体を食べたことがないという人も多いかもしれませんが、ぜひ一度試してみてください！

気になるカロリーは1袋（60g）あたり329kcalです。

“のしいか”（干したスルメを薄く伸ばしたもの）をカリッと揚げた「いか天」。

ビールのおつまみとして定番ですが、そのいか天をレモン味で仕上げたのが「もへじ れもんいか天」（70g）321円。

袋には「さわやかなレモン味、自然な味わいに仕上げました。」「瀬戸内産レモンパウダー使用」と書かれていて、その味わいは想像できるような、できないような…。気になります。

袋の中には大小の長方形のイカ天が入っています。

大体、幅2cm×長さ5cmくらい。短いものもあります。

食べてみると甘味と塩気のある衣、イカの風味と香ばしさ、さわやかな酸味がマッチ。

つまりは、酸っぱいいか天なのですが、カリッとした食感が心地よく、やめられない、止まらない状態になってしまい、かなりヤバイです。

衣に空気の層があるので、軽く食べられます。

フライですがレモンの酸味で、油っぽさを感じないのも、止まらなくなってしまう理由のひとつかもしれません。

気になるカロリーは1袋（70g）あたり372kcalです。





ビールのお供といえばやっぱり枝豆。とはいえ、旬にはまだ早く、国産だだちゃ豆といえば高級食材。いつでも食べられるわけではありません。

そこで、手軽に食べられるのが「オリジナル 焼き枝豆」。

甘味と独特な風味が特徴の国産だだちゃ豆と、まろやかで甘みのある宮古島産の塩を使用しているとのことです。

袋の中身は、おはじきのような丸い形状で直径1.5cmほど。

表面にこんがり焼き色が付いていて、塩がまぶされているのが見てとれます。

これが宮古島産の塩というわけですね。

ポイっと口の中に入れると、カリッ＆ザクザクとした食感と香ばしさがいい感じ！

ほんのり甘い、だだちゃ豆の風味が広がり、これもまた止まらなくなってしまいました。

やっぱりビールとの相性は抜群ですね。

食べ切りサイズで、1袋（40g）あたりのカロリーは198kcalです。

常温保存の袋物スナック菓子を3種ご紹介しましたが、ここからは、チーズを主体とした冷蔵品のおつまみをご紹介。

「オリジナル 11種のチーズアソート」645円はパルメザンやチェダーなど11種類のチーズの味の違いが楽しめるアソートパックです。

ビールやワインのおつまみとして最高のチーズですが、高騰が続いている上に、ひとかたまり買っても、食べきれなかったり、冷蔵庫の中でカビさせてしまったり…。

チーズの盛り合わせをオーダーするように、自宅でも気軽にいろいろなチーズを食べたい！ という方におすすめなのがコレ。

袋から全部出して、並べてみました。

スモークブラックペッパー、ホワイト・チェダー、サムソー、ミモレット、エダム、パルメザン、スモークプレーン、ステッペン、レッドチェダー、ゴーダ、コルビージャック。

ハード系のチーズが11種類も揃えば圧巻。知っているものも、知らないものもあり、どれを食べようか、と選ぶ楽しさも加わります。

ひと口サイズの個包装になっていて、パッケージのひとつずつに、チーズの名前とカロリー、栄養成分が記載されているのも親切ですね。

チーズの大きさは、四角いタイプで3cm角くらい。

密閉したフィルムを開きやすいように「OPEN」の印が示されています。

指の爪先を使って、開けます。

味わいや風味はもちろん、色も形も異なるチーズが、こんなに手軽に食べられるなんてぜいたくですね！！

価格も今どきにしては、お手頃だと思います。

各チーズのカロリーは、チーズを包んでいるフィルムに記載されています。

原産国はそれぞれ異なりますが、変更になることもあるそうです。



最後にご紹介するのがチェダーチーズを桜のチップで燻製し、香り高いスモークチーズに仕上げた「スモークチーズ」338円。

ひとつひとつ個包装されていて、見た目はまるで小さなウインナーです。

袋から全部出してみたら、11個入っていました。

やっぱりウインナーにしか見えませんが、100%チーズです。

食べたい分だけ袋から取り出します。

個包装の袋は密閉タイプではなく、「簡易包装ですので、お早めにお召し上がりください」と記載されています。

1個のサイズは直径1.5cm×長さ3.5cmくらい。そのまま小皿に盛り付ければ、立派なおつまみの完成です！

表面は燻煙により褐色になっていますが、カットすると中は乳白色のチェダーチーズそのもの。

食べてみるとまず、軽やかなスモークの香りが口の中に広がり、チェダーチーズの緻密で弾力のある食感、さわやかな酸味とコクが感じられます。

1個は小さいけれど、うま味が濃厚で食べ応えがあります。

ビールやハイボール、ジンソーダなどのおつまみにぴったり！

小腹が空いたときのおやつにもよさそうですよ。

カロリーは1袋（80g）あたり284kcal。1袋の中に11個入っていたので、1個あたりは26kcal前後です。

今回は、ビールをはじめとしたシュワシュワ系飲料に合うつまみを「カルディコーヒーファーム」よりご紹介しましたが、気になる品はありましたか？

近頃はアルコールを含まないノンアルコールビールなどもたくさん販売されています。

お酒が好きな人もノンアル派も、手軽でおいしいつまみを一緒に味わいましょう。

※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



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Text＆Photo：YUKO



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