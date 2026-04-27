月9主演、北村匠海は「癒し」だけじゃないと言えるわけ。激しさも持つ“最強のエンターテイナー”になるまで
4月13日にスタートした月9『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）では、数々のヒット作を担ってきた北村匠海さんが満を持して連ドラ初主演、そして初の教師役を務めています。
北村さんはその柔らかい物腰から「透明感」や「癒し」のイメージが強い人も多いと思います。ですがこれまでの作品をよく見ると、それだけに留まらない“変幻自在のエンターテイナー”だということが見えてきます。
◆透明感や癒しを印象付けた『君の膵臓をたべたい』
北村さんの透明感を印象付けたのは、2017年に浜辺美波さんとダブル主演を務め、ブレイクするきっかけとなった映画『君の膵臓をたべたい』でしょう。他者との関わりを避け、存在感を消して過ごす“僕”を静かに演じました。北村さんの透き通った発声、声の余韻や間の取り方から“僕”が純粋で実直なことが伝わる作品でした。
同じく癒しのイメージを残したのは、2025年の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）。ヒロインの夫で『アンパンマン』の原作者・やなせたかしさんをモデルとした柳井嵩役を好演しています。喜怒哀楽は最小限に、視線の運びや息づかいで心の温度を調整し、時代の重さや嵩の懸命さを表していました。
◆『東リベ』『幽白』では激しい不良役を熱演
一方で、北村さんの激しさを垣間見れる作品も多々存在します。2021年から始まった主演映画『東京リベンジャーズ』シリーズと2023年の配信ドラマ『幽☆遊☆白書』（Netflix）がその代表例。
『東京リベンジャーズ』ではしがない元ヤンで、暴走族チームの抗争に交わり成長していく花垣武道を熱演。武道としてタイムリープを繰り返すごとに少しずつ佇まいを変え、繊細な心情の違いを描き出し、その拳に力強さを乗せていきました。
◆コメディやダークな役での新境地
伝説的漫画の実写版『幽☆遊☆白書』では、主人公・浦飯幽助役に。札付きの不良として原作以上にダークな空気感を醸し出していました。アクションにおいてもケンカ慣れした動きや荒々しさがしっかり表現され、北村さんが再現度高く幽助役をこなしたことに原作ファンも驚くほど。粗暴さの裏にある幽助の熱さ、優しさもしっかり体現しています。
この2作だけでも透明感や癒しとは180度異なる「激しさ」に振り切れる稀有な役者であることを証明しているでしょう。
意外なところでは、主演映画『とんかつDJアゲ太郎』で突き抜けたコメディもこなしています。とんかつの被り物を身につけたり全身タイツ姿を披露するなど、底抜けに楽しい勝又揚太郎に扮し、その役柄の幅を広げました。
さらに昨年の主演映画『愚か者の身分』では「第35回日本映画批評家大賞」主演男優賞も受賞。その選考理由において「それまでのイメージを削ぎ落とし、自身のなかにスペースを作って、また新しく創り上げる、それを繰り返している」と評された北村さんの演技。追い詰められ、闇ビジネスに沈んでいくも、そこから抜け出そうとする松本タクヤ役で、さらなる新境地を切り拓いています。
◆DISH//のボーカルとして感情豊かに表現
その俳優としての土台には、並行して活動してきた音楽業の影響も大きいはず。DISH//のボーカルとして高く評価されており、YouTube動画『THE FIRST TAKE』で北村さんが歌唱したDISH//の楽曲『猫』が再生数2.3億回を突破。
DISH//での北村さんは圧倒的な表現力を駆使し、感情の乗せ方に長けたフロントマン。透き通ったまっすぐな歌声で聴く人の心を落ち着かせ、激しい感情を歌に乗せ、物語を創りあげています。
俳優業と音楽業のどちらでも「繊細さと激しさ」をしっかり共存させることが出来る北村さん。様々なタイプの作品に出演し、多様な価値観を歌い上げることで、どんな役でも、どんな歌詞でも巧みにその世界を行き来する変幻自在なエンターテイナーとなったのです。
北村さんはその柔らかい物腰から「透明感」や「癒し」のイメージが強い人も多いと思います。ですがこれまでの作品をよく見ると、それだけに留まらない“変幻自在のエンターテイナー”だということが見えてきます。
北村さんの透明感を印象付けたのは、2017年に浜辺美波さんとダブル主演を務め、ブレイクするきっかけとなった映画『君の膵臓をたべたい』でしょう。他者との関わりを避け、存在感を消して過ごす“僕”を静かに演じました。北村さんの透き通った発声、声の余韻や間の取り方から“僕”が純粋で実直なことが伝わる作品でした。
同じく癒しのイメージを残したのは、2025年の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）。ヒロインの夫で『アンパンマン』の原作者・やなせたかしさんをモデルとした柳井嵩役を好演しています。喜怒哀楽は最小限に、視線の運びや息づかいで心の温度を調整し、時代の重さや嵩の懸命さを表していました。
◆『東リベ』『幽白』では激しい不良役を熱演
一方で、北村さんの激しさを垣間見れる作品も多々存在します。2021年から始まった主演映画『東京リベンジャーズ』シリーズと2023年の配信ドラマ『幽☆遊☆白書』（Netflix）がその代表例。
『東京リベンジャーズ』ではしがない元ヤンで、暴走族チームの抗争に交わり成長していく花垣武道を熱演。武道としてタイムリープを繰り返すごとに少しずつ佇まいを変え、繊細な心情の違いを描き出し、その拳に力強さを乗せていきました。
◆コメディやダークな役での新境地
伝説的漫画の実写版『幽☆遊☆白書』では、主人公・浦飯幽助役に。札付きの不良として原作以上にダークな空気感を醸し出していました。アクションにおいてもケンカ慣れした動きや荒々しさがしっかり表現され、北村さんが再現度高く幽助役をこなしたことに原作ファンも驚くほど。粗暴さの裏にある幽助の熱さ、優しさもしっかり体現しています。
この2作だけでも透明感や癒しとは180度異なる「激しさ」に振り切れる稀有な役者であることを証明しているでしょう。
意外なところでは、主演映画『とんかつDJアゲ太郎』で突き抜けたコメディもこなしています。とんかつの被り物を身につけたり全身タイツ姿を披露するなど、底抜けに楽しい勝又揚太郎に扮し、その役柄の幅を広げました。
さらに昨年の主演映画『愚か者の身分』では「第35回日本映画批評家大賞」主演男優賞も受賞。その選考理由において「それまでのイメージを削ぎ落とし、自身のなかにスペースを作って、また新しく創り上げる、それを繰り返している」と評された北村さんの演技。追い詰められ、闇ビジネスに沈んでいくも、そこから抜け出そうとする松本タクヤ役で、さらなる新境地を切り拓いています。
◆DISH//のボーカルとして感情豊かに表現
その俳優としての土台には、並行して活動してきた音楽業の影響も大きいはず。DISH//のボーカルとして高く評価されており、YouTube動画『THE FIRST TAKE』で北村さんが歌唱したDISH//の楽曲『猫』が再生数2.3億回を突破。
DISH//での北村さんは圧倒的な表現力を駆使し、感情の乗せ方に長けたフロントマン。透き通ったまっすぐな歌声で聴く人の心を落ち着かせ、激しい感情を歌に乗せ、物語を創りあげています。
俳優業と音楽業のどちらでも「繊細さと激しさ」をしっかり共存させることが出来る北村さん。様々なタイプの作品に出演し、多様な価値観を歌い上げることで、どんな役でも、どんな歌詞でも巧みにその世界を行き来する変幻自在なエンターテイナーとなったのです。