34歳の美人経営者が同棲初日に放った発言に、スタジオから「ちょいエロな言い方しないで」とツッコミが入る場面があった。

【映像】美人社長の“ちょいエロ”な発言

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

最初に指名したショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）とのデートに臨んだあやかは、ヒゲを蓄えて漢気がある「タイプの男性」の登場にテンションが上がりまくり。子どもをめぐる会話で違和感を覚える場面がありながらも、ペントハウスでの同棲生活につながる“合鍵”をショウゴに手渡した。

番組ルールとして、女性側が結婚を前提に向き合いたい男性に合鍵を渡してペントハウスに招待し、男性がそれに応じて訪れれば“ゼロ日婚約”が成立、同棲がスタートする。しかし、合鍵を渡さなかった場合、その男性とは二度と婚活をすることができないというシビアな条件だ。

その日の夜、時間ギリギリの21時間際にショウゴが現れ、“ゼロ日婚約”が成立した。あやかは、「同棲経験ないんですよ、私。恥ずかしくなってきた、（くっつけた）ベッドが……」と、前日の夜に隣り合うベッドをくっつけたことに言及。「『最初からくっついてましたよ』みたいな感じで」と照れ隠しを見せつつ、「初夜ってことですよね」と大胆な発言が飛び出した。

あやかは同プログラムの1週間前、親友でタレントの休井美郷に番組への参加を報告した際、「婚活に“セクシーなお姉さん”みたいなのはやめたほうがいい」と忠告を受けていた。しかしあやかには、「今までレスになって別れてきたことしかなくて。『性』自体に自分からもっと興味を持って好きになりたいって思って、意識的にセンサーを働かせてた」と、切実な事情を明かす。その後、婚活アドバイザーの植草美幸氏との面談では「セクシーは女性らしさ。十分出してください」と肯定され、安堵の表情を見せていた。

そんな“性”に対する姿勢が表れたあやかの「初夜」という表現を受け、スタジオでMCを務めるサバンナ・高橋茂雄から「ちょいエロな言い方しないでください」とすかさずツッコミが入り、持ち前のセクシーな魅力で本領を発揮していた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）