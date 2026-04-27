【プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.】 6月 再販予定 価格：23,980円 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.」を6月に再販する。価格は23,980円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「プリンツ・オイゲン」がスキン「ファイナル・ラップ」の姿で1/7スケ