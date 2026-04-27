【プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.】 6月 再販予定 価格：23,980円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.」を6月に再販する。価格は23,980円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「プリンツ・オイゲン」がスキン「ファイナル・ラップ」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

セクシーなレースクイーン衣装を身に纏い、チェッカーフラッグを掲げたエレガントな立ち姿は、今回のフィギュア化のためのオリジナルポージングとなっており、惜しみなく披露されたボディラインは否が応でも目を惹きつける。

大胆に露出された柔肌は、特殊塗料によって人肌そっくりの手触りに仕上げ、装いも設定通りに再現されており、パール塗装＆金属色を多用することで華やかな出来栄えとなっているほか、差し替え用表情パーツ「ウインク顔」も用意している。

台座は別売りの「ボルチモア スプレンディッド・ギアVer.」及び「エンタープライズ ウィンド・キャッチャーVer.」との連結機能も備わっており、3体揃えて飾ると圧巻のボリューム感を誇る。

「プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：高さ 約300mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。