ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は4月24日、食品強化型の新業態「ロビン・フッド」の全国1号店を愛知県あま市にオープンした。ユニーの強みである生鮮調達力とドンキが持つ非食品の強みを生かした売場・商品提案で、小・中学生やニューファミリー層など新規客層の取り込みを図る。6月までに同店をはじめ5店舗を中部地区で開業。首都圏などへ