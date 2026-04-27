夏の大会のシード権をかけた春の高校野球三重県大会の準決勝2試合が25日、松阪市のドリームオーシャンスタジアムで行われました。準決勝、第1試合は昴学園と明野の対戦。2回裏、2点を先制した昴学園が4回、8回と追加点を重ね、守りでも明野打線を1点に抑え、4対1で昴学園が決勝へ駒を進めました。第2試合、津商業と三重の対戦は、先発の浅井が好投。春のセンバツ出場校、三重の打線を相手に完封し、津商業が5対0で勝利しました