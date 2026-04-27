三重県伊勢市にある太江寺でいま、紫やピンクの藤の花が見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。音無山の麓にある太江寺は、四季折々の花が楽しめることから、地元では花の寺として親しまれてきました。例年より早く咲き始めた藤の花が見頃を迎え、中でも、樹齢が約300年とされる「竜神の藤」は、藤棚から長いもので80センチほどの花の房が垂れ下がり、薄紫色のカーテンを作り出していました。また、ぼんぼりのような房の短