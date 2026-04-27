北朝鮮の趙甬元最高人民会議常任委員長が25日、平壌の錦繍山迎賓館で、ロシア下院に相当する国家会議（国家院）のビャチェスラフ・ウォロジン議長と会談した。朝鮮中央通信が報じた。北朝鮮兵のロシア西部クルスク州での戦闘参加をめぐり、ロシア側が改めて公然と謝意を表明。両国の軍事協力が「戦場の連携」から「政治制度の連携」へと段階を進めつつあることを印象づけた。会談には、北朝鮮側から金亨植最高人民会議常任委副委員