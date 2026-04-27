「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）レジェンドが連日の大暴れだ。前日の東京メイン・青葉賞をゴーイントゥスカイで制した武豊が、今度は淀へ舞台を変え、１番人気アドマイヤズームを復活の重賞Ｖへと導いた。自身の２日連続重賞制覇は０７年京阪杯（サンアディユ）→ＪＣダート（ヴァーミリアン）以来、１９年ぶりのこと。「来週も天皇賞があるので頑張りたい」と名手は爽やかに笑ってみせた。自身の“庭”で手綱さばき