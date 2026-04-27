とちぎテレビ 2026年04月27日午前05時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度5強を観測したのは北海道です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 鹿沼市 小山市 全国で震度5弱以上を観測