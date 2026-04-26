福岡県朝倉市では、あるマンションの建設計画が白紙撤回された。「中国人向けマンション」などと呼ばれ、強い反対運動が発生していた。在日華字紙の中文導報はこのほど、関連する事態の推移を紹介する記事を発表した。このマンション建設計画は、中国企業グループ傘下の開発業者によるもので、2024年5月の地元住民に向けた説明会で初めて公表された。当初計画によると、開発業者は同市内のゴルフ場用地内に、14階建てのマンション2