4月24日、お笑いコンビ「エルフ」の荒川が自身のXを更新。そこでの近影が話題となっている。「荒川さんは、この日《井川遥さんがコーディネート、ヘア、してくださいました》とポストし、3枚の写真を公開しました。荒川さんといえば、派手なギャルファッションが、そのキャラクターと合わせて強烈なインパクトを与えてきました。しかし、今回の投稿では、デニムを基調とした落ち着いたテイストの服装。ヘアアレンジもしており、