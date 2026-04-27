「なんとなくパンツコーデが垢抜けない……」と感じたら、合わせるトップスを見直してみるのがひとつの手かも。今回、編集部はプラスワンで着映えを叶えてくれそうな【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のペプラムシャツに注目しました。ウエスト位置からふわりと広がる華やかなデザインのシャツは、フェミニン派のパンツコーデで頼れる救世主になってくれそうです。 控えめな甘さを足すペプラムデザインのシャツ