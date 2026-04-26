樹上で完熟！西表島のマンゴー糖度が高い西表島のマンゴーみなさんマンゴーはお好きですか？？ マンゴーはとってもデリケートなフルーツで、温度や日差しにも影響を受けやすいので、国内ではボイラーを使用して栽培されることが一般的。一方亜熱帯に属する八重山諸島の西表島は、温暖な気候が一年中続くので、「無加温ハウス栽培」でマンゴーを育てているんです。じっくりと樹上で完熟させてから収穫するので糖度が高く、自然な完