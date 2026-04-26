アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで銃撃がありました。トランプ氏にけがはなく、容疑者は拘束されています。25日、首都ワシントンのホテルで開かれた夕食会。トランプ大統領も出席していましたが、突然、銃声とみられる複数回の大きな音が響き、トランプ大統領は警護担当者らとともに避難しました。シークレットサービスによりますと、保安検査場付近で銃撃があり、容疑者1人が拘束されました。夕食会の参