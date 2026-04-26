ボートレース江戸川の準優2個制、6日間シリーズ「ゴールデンカップ」が26日、開幕した。5Rで尾形栄治（50＝東京）がインから逃げて白星発進。今節の相棒66号機は当地前回でも共に戦った。前回も1走目に白星（4カド捲り）を挙げ、予選突破こそ逃したものの10走中8走で舟券に絡み、見せ場をつくった。「今日は“自分を信じない”ことにして前操の堀越雄貴選手の感じで行ったけど、自分には合ってはいなかったね。乗り心地とか