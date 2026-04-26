◇プロ野球パ・リーグ 西武3-0楽天（26日、楽天モバイルパーク）西武が10回に3点を奪い楽天に連勝しました。両チーム無得点の10回、2アウトから岸潤一郎選手がツーベースで出塁すると古賀悠斗選手はフォアボール、さらに渡部聖弥選手がヒットで満塁とします。このチャンスで4番・カナリオ選手に打席がまわるとレフトへタイムリーで2点を先制しました。さらに長谷川信哉選手にもヒットが生まれ、この回3点を挙げました。その裏、ク