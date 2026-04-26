お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新。相方である“カジサック”こと梶原雄太（45）の発言が物議を醸している件について言及した。ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」とぶっちゃけ。これを聞いた梶原は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直…そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議