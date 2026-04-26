名古屋市の団地にある鮮魚店。10年前に閉店の危機に陥りますが…まさかの方法でV字回復の大復活を遂げた秘密と、家族の絆に迫りました。 【写真を見る】鮮魚店を救った意外な“看板商品” ｢電話も止まった｣閉店危機からV字回復 今では1時間で完売する人気店に 名古屋･北区 名古屋市北区、水草団地にある人気の鮮魚店「魚晴」。このお店は、午後3時になると行列が出来ます。 （客）「魚が新鮮でおいしい」「基本的に魚はここ」「